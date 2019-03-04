Центробанк наведет порядок на рынке микрокредитования

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен навести порядок на рынке микрокредитования. Об этом стало известно во время ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта.

«Если у нас пять лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас две тысячи, мы увеличиваем требования к ним», - сказала Набиуллина.

По ее словам, такие организации не должны заниматься «ростовщичеством», и пользоваться тем, что в них обращаются люди с небольшими доходами, и при этом берут кредиты по очень высоким ставкам.

Банк России постепенно уменьшает и предел задолженности, который может быть у человека. С начала этого года это число уже равно двум с половиной займам вместо четырех. В июле их станет два, а со следующего года - полтора.

В Центробанке поднимут вопрос и о запрете передавать кредиты незаконным коллекторским организациям. Возможно, за это предусмотрят уголовную ответственность.

Также Набиуллина рассказала, что уровень инфляции в России вернется к показателю в 4% к середине текущего года.