Экстремальную посадку самолетов во время урагана Фрейя сняли на видео

Ураган Фрейя, разбушевавшийся в Британии, срывает черепицу с крыш, валит деревья, сталкивает машины и не дает взлетать и садиться самолетам. Об этом сообщает издание Mirror. Стихия пришла из северной части Атлантики.

На побережье Туманного Альбиона Фрейя разгоняется до 140 км/ч, а в целом по региону скорость ветра составляет 25-27 м/с.

В аэропорту Бирмингема были сняты кадры, как которых видно, что из-за сильнейшего поперечного ветра самолеты с большим трудом приземляются на взлетно-посадочную полосу, сильно покачиваясь при снижении.

Storm Freya causes chaos across Britain pic.twitter.com/xSfbbxVVvD — The Independent (@Independent) 4 марта 2019 г.

Британские СМИ пишут, что по юго-западному побережью Британии наблюдались опасные волны, а в приморских населенных пунктах оказались затопленными улицы. Кроме того, сотни домов остались без электричества из-за обрывов проводов.