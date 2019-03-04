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Кабмин озвучил условие для диалога с Болгарией по «Турецкому потоку»

Валентина Пескова
21:28 04.03.2019
Условия для продолжения проекта Дмитрий Медведев назвал на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Кабмин озвучил условие для диалога с Болгарией по «Турецкому потоку»
© Фото: Gazprom Instagram.com, Globallookpress

Продолжение проекта «Турецкий поток» через Болгарию будет зависеть от того, появятся ли надежные гарантии для его беспрепятственной реализации.  Об этом стало известно во время встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его болгарским коллегой Бойко Борисовым.

«Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет», - цитирует Медведева РИА Новости.

Медведев также подчеркнул, что Москва при реализации проекта учтет негативный опыт в ситуации с «Южным потоком».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о работе над вариантами продолжения газопровода «Турецкий поток» по суше. Он также, как и Дмитрий Медведев, добавил, что для принятия решения требуются юридические гарантии со стороны Еврокомиссии.

Проект газопровода «Турецкий поток» представляет из себя две нитки мощностью по 15,75 миллиардов кубометров каждая. Одна из них должна обеспечивать российским газом турецких граждан, другая - жителей стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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