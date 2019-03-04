СБУ признала установку прослушки на крыше офиса шоумена Зеленского

Киевская полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, в котором находится офис одного из кандидатов в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование», - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Правоохранители приехали в офис Зеленского сразу после получения сообщений о неизвестной коробке на крыше здания. Об этом полиции рассказал охранник шоумена. Оборудование, по данным стражей порядка, не представляло опасности. Сотрудники МВД Украины уведомили СБУ о произошедшем.

Служба безопасности Украины опубликовала сообщение в Facebook, признавая, что СБУ установила послушку в здании у офиса Зеленского.

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в Киеве по адресу Белорусская, 26. Заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением», - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ отметили, что эти действия якобы связаны с лицом, не относящимся к избирательной компании.