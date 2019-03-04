Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по популярному сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», умер в возрасте 52 лет, пишет TMZ.

Перри перенес инсульт в прошлую среду и был экстренно госпитализирован, но, несмотря на все усилия врачей, так и не смог восстановиться после удара. Актер скончался в понедельник утром в больнице Святого Иосифа в Бербанке.

По словам его представителя, Люк ушел из жизни в окружении родных и близких.



Люк Перри в сериале «90210» играл роль старшеклассника Дилана Маккея на протяжении десяти сезонов. Недавно Перри снялся в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», также он появлялся в картинах «Другой мир», «Неожиданный случай», «Тюрьма Оз», «Пятый элемент» и других.