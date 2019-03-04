Кокорин получил ожоги в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги в результате некачественной медицинской процедуры в СИЗО «Бутырка». По словам адвоката спортсмена Андрея Ромашова, его подзащитному делали электрофарез.

Однако процедура была проведена халатно, в результате чего футболист получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Сейчас у Кокорина в этом месте началось нагноение.

Ранее адвокат Александра Кокорина заявлял, что футболисту грозит инвалидность из-за отсутствия условий для полноценной реабилитации: если он продолжит находиться под стражей, ему придется проводить операцию по замене коленного сустава. Позже сообщалось, что к Кокорину допустят врачей «Зенита» при обращении со стороны клуба.

Напомним, в отношении футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по третьем статьям УК РФ. В последний раз суд продлил им срок пребывания в СИЗО до 8 апреля.