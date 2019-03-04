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Божественный сигнал?: аномальное свечение в виде Иисуса заметили в Италии

Василиса Морозова
20:53 04.03.2019
Солнечная фигура Иисуса Христа появилась над итальянским городом Агрополи.
Божественный сигнал?: аномальное свечение в виде Иисуса заметили в Италии
© Фото: Alfredo Lo Brutto, Facebook

В небе над Италией появилось аномальное свечение в виде Иисуса Христа. Явления запечатлел на фотографии житель города Агрополи и опубликовал в Facebook.

Итальянец Альфредо Ло Брутто заметил странное свечение в небе над морем. На снимке видно, что лучи закатного солнца, которые пробиваются сквозь облака, сформировались в похожую на Христа фигуру.

«Это действительно похоже на Христа, голову, руки ... действительно красивый образ», - написал один из комментаторов под публикацией мужчины.

Многие пользователи отметили, что фигура напомнила им статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро и в Лиссабоне.

Некоторые итальянские СМИ написали, что многие местные жители поверили, что образ Иисуса был божественным сигналом, или что вскоре появятся другие образы.

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