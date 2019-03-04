Volvo установит ограничение скорости на своих автомобилях

Шведская компания Volvo Cars заявила о намерении ограничить максимально возможную скорость на новых автомобилях до 180 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба шведского концерна.

Таким образом, начиная с 2020 года, все новинки Volvo будут оборудованы ограничителем максимальной скорости, который не позволит гонять со скоростью выше указанной.

Ограничения на скорость коснутся автомобилей, предназначенных для частных лиц. Исключения будут только для правоохранителей. Данное решение – часть стратегии Vision 2020, при которой на авто компании при авариях будут невозможны получения серьезной травмы или даже смертельный исход.

Компания ссылается на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США, которые показали, что более одной четверти всех смертельных аварий случается из-за несоблюдения скоростного режима.

«Мы делаем это потому, что заставляем людей думать о влиянии, которое может оказать превышение скорости, о нашей неспособности постоянно регулировать скорость в зависимости от дорожной ситуации», - говорится в пресс-релизе Volvo Cars.

В компании также объявили о намерении разработать «умную» систему ограничения максимальной скорости, работающей на основе данных о «геозонах» (виртуальных произвольно ограниченных участках на карте). Например, эта системы автоматически задействует скоростной лимит на улицах, на которых находятся школы и больницы.