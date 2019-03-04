Россия не располагает информацией о состоянии здоровья Скрипалей

Россия в настоящий момент не имеет никакой информации о состоянии здоровья Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, наша сторона не знает, ни что со Скрипалями, ни в каком они состоянии, поскольку британская сторона ничего об этом не сообщает.

Дипломат напомнил, что было только одно заявление Юлии Скрипаль, которое было написано на английском языке, и она его зачитала.

«Мы хотим получить консульский доступ к гражданам РФ, если они живы, конечно», - подчеркнул зампостпреда, добавив, что дипломаты РФ не могут добиться встречи с пострадавшими.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте 2018 года после отравления неизвестным веществом. Британия обвинила в произошедшем Россию, однако Москва все обвинения последовательно и аргументированно отвергла.