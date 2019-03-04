Массовое ДТП с участием троллейбуса заблокировало движение в центре Челябинска

В Челябинске на пересечении улиц Воровского и Сони Кривой произошла крупная авария с участием шести легковых автомобилей и троллейбуса № 5. Из-за массового ДТП на перекрестке образовалась серьезная пробка. Инцидент попал на камеру видеорегистратора двигавшегося мимо автомобиля.

Как сообщил очевидец местному порталу 74.ru, проезжая по улице Воровского он увидел несколько помятых автомашин, а рядом с ними – троллейбус. Машин скорой помощи на момент ДТП поблизости не наблюдалось, а сами пострадавшие водители вызывали по телефонам полицию.

В городском управлении ГИБДД об обстоятельствах аварии и пострадавших обещали сообщить позже.