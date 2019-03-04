Сотрудники МЧС наградили школьницу в Миасе за спасение подруги

В челябинском Миассе настоящей звездой телевидения и газет стала 12-летняя девочка, которая спасла подругу.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в городской стоматологии можно увидеть в дверях двух девочек. Одежда у них насквозь мокрая. В панике подростки рассказывают врачам, что только что чуть не утонули. Они прибежали с плотины, что примерно в километре от клиники. Но ни один прохожий по дороге не откликнулся на их просьбы о помощи.

«Провели в служебную комнату и дали ей горячий чай, сняли одежду, начали обтирать спиртом», - рассказала директор стоматологической клиники Нина Саяхова.

Все произошло в считанные секунды, рассказали Саша и Даша. Девочки возвращались из школы через плотину. Решили посмотреть, почему в самом центре нет снега и подошли поближе. В этот момент лед треснул.

«Я сначала провалилась по пояс. Рядом со мной была небольшая льдинка. Я за нее ухватилась. В итоге, она не выдержала. Рука провалилась и немного поцарапала кожу», - сказала пострадавшая Дарья Кайгородова.

Даша почти полностью ушла под воду. К счастью, куртка не успела полностью промокнуть и как спасательный жилет вытолкнула девочку на поверхность. Подруга Саша легла на живот и подползла к проруби. Рывком ей удалось вытащить подругу на лед.

«Если я побегу за палкой, Даша уже утонет, а я знаю, что она не очень хорошо плавает. Я ей сказала, давай мне руку, держись крепко, я тебя вытащу», - добавила Александра Панина.

Врачи стоматологии дали девочкам сухую одежду и отвезли домой. Обошлось без последствий, школьницы даже не простудились. Уже на следующий день они пошли в школу, где на торжественной линейке сотрудники МЧС наградили Сашу за спасение человека на воде.