Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который в январе на митинге провозгласил себя президентом страны, вернулся в Венесуэлу.

Как сообщает Associated Press, Гуайдо прибыл в главный аэропорт страны в Каракасе, после того, как пересек границу, несмотря на запрет на поездки.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планах Вашингтона по созданию коалиции для смены власти в Венесуэле и ее «мирной» передачи лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.