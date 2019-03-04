«Роскосмос» уволил сотрудника, заявившего о «скотобазе» в хрущевках

Дочернее предприятие «Роскосмоса» ФГУП «Агат» уволило своего сотрудника Станислава Жаркова, который ранее назвал живущих в пятиэтажках хрущевских времен, «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».

«Руководство ФГУП "Организация "Агат" поддержало инициативу госкорпорации "Роскосмос" и было принято решение об увольнении сотрудника», - сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

Диалог с участием Жаркова велся в Facebook. В Сети были опубликованы скриншоты беседы. Предметом обсуждения послужила реновация в столице, и представитель «Роскосмоса» высказал одобрение проекту, но отметил, что «контингент из хрущевок» быстро испортит новые дома.

Пользователи раскритиковали Жаркова, а он в ответ разразился новыми оскорблениями.

После случившегося комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» решила рекомендовать уволить начальника одного из департаментов Станислава Жаркова за его некорректные высказывания в адрес россиян.