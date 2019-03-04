В ДНР заявили о похищении бывшего командира женского танкового экипажа

Управление Народной милиции самопровозглашенной ДНР не подтвердило сообщения украинских СМИ о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону силовиков.

Как заявил представитель Народной милиции, Светлану Дрюк «удалось похитить противнику». В ведомстве пояснили, что в начале этого года женщина была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья. После этого она отправилась с детьми в Молдавию навестить родственников. Там в ходе спецоперации Дрюк задержала СБУ и перевезла ее на Украину.

В ДНР добавили, что по их информации со Светланой сейчас «активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты», при этом они пользуются «изуверскими методами воздействия на нее через детей», а также других родных и близких ей людей.

В свою очередь перед этим украинский телеканал «1+1» сообщил, что командир танкового экипажа ДНР Светлана Дрюк самостоятельно перешла на сторону ВСУ. Якобы женщина покинула территорию ДНР, забрав пакет важных военных документов. Благодаря изложенным в них сведениям украинским войскам якобы удалось уничтожить восемь танков Т-72.