Из Русского музея теперь можно «вынести» Куинджи официально

Та самая картина Архипа Куинджи, которая стала знаменитой после неудавшегося похищения, приехала в Петербург в несколько изменившемся виде. Добавили вот это защитное стекло, чтобы ее было не так просто вытащить из рамы.

Возвращение домой вызвало немалый ажиотаж, поэтому полотно выставили в отдельном зале Русского музея. Девушка-сотрудник музея теперь следит, чтобы журналисты не прикасались к «Крыму».

Все пытаются рассмотреть повреждения картины – царапины на «Ай-Петри».

«В результате произошедшего на ней появились небольшие повреждения в виде нескольких царапин по краям. В данный момент эти царапины не представляют опасности для дальнейшей жизни картины, хотя чисто визуально они несколько портят экспозиционный вид», - рассказала ведущий реставратор Государственного Русского Музея Наталья Романова.

Учитывая, что шедевр русской живописи стоимостью почти в миллион долларов нашли на стройке завернутым в грязную куртку, картина еще «легко отделалась». Ее похитил бизнесмен Денис Чуприков. Прямо при посетителях и смотрителях он снял картину со стены и беспрепятственно вынес ее из «Третьяковки».

Полиция нашла ее меньше, чем за сутки. А похититель уже сидит под арестом. Полотну, раньше хранившемуся в фондах Русского музея, теперь обеспечено повышенное внимание.

«Мы очень им благодарны за то, что они все-таки сохранили эту работу, что органы нашли ее и вернули. Теперь у нас будет небольшая выставка, на которой публика тоже сможет на нее посмотреть», - отметила ведущий научный сотрудник Государственного Русского Музея Галина Кречина.

После выставки «Ай-Петри» ждет тщательная реставрация – царапины затонируют, и, вероятно, «передублируют» полотно на новый холст. Дело в том, что 110 лет назад Куинджи нарисовал Крым на бумаге, лишь потом его «приклеили» на холст, который уже деформировался. В любом случае, картина точно останется на виду, ее растиражируют на сувенирной продукции Русского музея. Там уверены, что успех ей обеспечен.

В наличии в сувенирном магазине дождевик, сумка, футболка и фартук. Теперь у каждого есть возможность вынести Куинджи из музея официально.