В Испании создали самую полную «карту затонувших сокровищ»

В Испании группа исследователей во главе с археологом Карлосом Леоном создала подробный каталог кораблекрушений, которые произошли с 1492 по 1898 годы.

Как сообщает The Guardian, проект реализуется при поддержке испанского Минкульта. Ученые соблюдали осторожность, описывая места и обстоятельства кораблекрушений потому, как многие государства держат детали в секрете.

Тем не менее, на данный момент получилась составить наиболее полную «карту сокровищ». В каталог включены данные о 681 крушениях испанских судов. Примерно четверть из этих мест обследовали подводными археологами.

Большинство кораблей - 249 - были найдены на дне у побережья Кубы. Также 153 судна находятся на дне Атлантического океана вдоль побережья Соединенных Штатов, 66 - у берегов Панамы и еще 63 - рядом с островом Эспаньола, который разделен между Гаити и Доминиканской Республикой. Остальные корабли затонули близ Багамских и Бермудских островов.

Открывает каталог флагман экспедиции Христофора Колумба «Санта-Мария», который затонул рядом с Гаити в 1492 году. Замыкает список эсминец «Плутон», затонувший в 1898 году, у берегов Кубы. По словам археологов, во многих случаях груз все еще находится на дне.

«Речь идет об огромном объеме торговли, причем не только о товарах. Эти корабли также несли идеи. Мы были удивлены большим количеством судов с религиозными реликвиями, украшениями и даже камнями для строительства церквей», - рассказал ученый Карлос Леон.

Он отметил, что затонувшие корабли также перевозили тонны серебра и золота, одежду для рабов и оружие.

