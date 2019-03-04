Инвалидам разрешат бесплатно парковаться во всех регионах России

«Единая Россия» предложила сделать для инвалидов бесплатную парковку на специальных местах в российских городах.

В партии подготовили поправку ко второму чтению документа, рассказал координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», зампредседателя комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

По его словам, в поправке уточнят механизм реализации прав инвалидов пользоваться местами для парковки транспортных средств, управляемых самими инвалидами, либо перевозящими инвалидов с использованием федерального реестра. Отмечается, что поправка поможет инвалидам использовать бесплатную парковку в любом российском городе.

Депутат добавил, что в настоящее время люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемой использования бесплатных парковок, если их данные не занесены в реестр принимающей стороны. Однако можно заранее подать документы через портал МФЦ, а именно за 10-14 дней. При этом все равно им необходимо будет подтверждать свою инвалидность.