Названа самая популярная начинка для блинов у россиян

Сегодня в России стартовала масленичная неделя. По традиции, в это время нужно печь и есть блины. В честь Масленицы ВЦИОМ провел опрос на тему, какая начинка для блинов является самой популярной у россиян.

Большинство респондентов назвало сметану (50% опрошенных), за нею следует варенье (33%), далее - сгущенное молоко и творог (по 23%), а за ними с чуть меньшим результатом - мясо и мед (по 19%). Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, и почти каждый десятый россиянин (12%) предпочитает блины с икрой.

Также благодаря опросу стало известно, что блины на масленичной неделе планируют есть абсолютное большинство россиян (91%), при этом готовить их самостоятельно хотят лишь три четверти опрошенных (77%).

Масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта, после чего начнется Великий пост.