Появились кадры момента крушения военного самолета в Польше

Момент крушения военного самолета Миг-29 в Польше удалось зафиксировать на видео пользователю Twitter. В коротком видеоролике, снятом Томашем Рогом, сначала видно, как над местом, куда упал самолет, поднимается густой черный дым от загоревшейся воздушной машины. А через некоторое время в небе появляется летящий парашют, на котором удалось катапультироваться пилоту.

Как сообщалось ранее, в Польше разбился истребитель Миг-29, принадлежащий ВВС страны. Самолет вылетел с авиабазы и совершал «тестовый полет». Пилот успел катапультироваться, а самолет рухнул в лес.

На месте происшествия возник пожар, но он был оперативно потушен. Пилот найден и доставлен в больницу с легкими ранениями, пострадавших на земле нет. Расследованием инцидента занялось командование польских ВВС.