«Дело Скрипалей». Год спустя: история не чисто «английского убийства»

В британский Солсбери сегодня снова нагрянули журналисты. Раньше здесь было спокойно, но все изменилось год назад, когда сообщили об отравлении Скрипалей. Великобритания обвинила во всем Россию, но доказательств ни тогда, ни сейчас не предоставила.

До сих пор достоверно не известно, что произошло 4 марта 2018 года в графстве Уилтшир; судьба Сергея и Юлии Скрипаль покрыта мраком. Начальник полиции города, где якобы имело место не чисто английское «убийство», сегодня признается - понятия не имел, что на его территории живут бывшие русские шпионы.

«Нет, у меня не было никакой предварительной информации. Это государственный вопрос с точки зрения размещения бывших шпионов. Откуда мне знать?», - заявил главный констебль полиции графства Уилтшир Кир Притчард.

Зато премьер-министр Британии Тереза Мэй посвящена во все детали покушения. Она обвинила Москву в применении «Новичка» на территории Великобритании. Причем в тот момент, когда криминалисты даже не закончили осмотр места преступления. Ее highly likely - с высокой долей вероятности - стало крылатым выражением и веским аргументом для антироссийских санкций. В годовщину скандального инцидента британский премьер приезжает в Солсбери, чтобы поблагодарить местных жителей за мужество и стойкость. Они ведь целый год жили под угрозой отравления.

«Сегодняшний день является важной вехой для Солсбери, выходящего из тени, брошенной на него после применения на улицах города химического оружия. Теперь, спустя 12 месяцев, мы видим, как этот старинный город приветствует тысячи туристов, как в городе строят благополучное будущее», - заявила Мэй.

Реакция на ее слова оказалась неожиданной. Премьера подняли на смех - фотография, которую Мэй прикрепила к сообщению, оказалась из другого города.

Тереза Мэй извинилась перед горожанами, сославшись на подчиненных - в пресс-службе напутали. И никаких подробностей о скандальном расследовании не предоставила. Словно уголовного дела нет вовсе.

«Прозвучало большое количество разных заявлений на официальном уровне, причем совершенно бездоказательных. Британская сторона отказывается общаться с нами по этому вопросу. Британцы после года проведенного так называемого расследования так ничего и не представили общественности», - заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Более того, в Лондоне, кажется, забыли, что уже год насильно удерживают в стране российских граждан. Ведь если Скрипали до сих пор живы, что мешает хотя бы просто позвонить родным?

«Я не понимаю, что этому препятствует. Там какая-то защита свидетелей? Да защищайте вы его сколько хотите. Но звонки-то он может делать! Из этого всего я делаю только один вывод - его просто-напросто нет в живых», - сказала племянница Сергея Скрипаля Виктория.

О том, что у жертв атаки нет ни единого шанса, было заявлено сразу после того, как Скрипалей нашли на скамейке в парке. Потом они чудесным образом выжили, а Юлия однажды даже вышла на связь. Правда, было это летом прошлого года.

Дом Скрипаля сейчас покрыт защитным тентом, но видно, что внутри здание практически разобрано. Местные власти намерены выставить его на продажу, правда, сначала придется получить согласие владельца.