В Госдуму внесли законопроект о соцдоплатах к пенсии

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. Текст размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке сказано, что проект был разработан для реализации положений послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Предполагается доплата с 1 января 2019 года средств, «которые не были получены неработающими пенсионерами» в связи с определением размера соцдоплаты к пенсии, отталкиваясь от размеров пенсии и ежемесячных выплат с учетом индексаций в 2019 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что перерасчет доплат к пенсиям затронет 12% пенсионеров. На эти доплаты государство выделит 18,9 млрд рублей. А премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что первые выплаты по законопроекту пенсионеры получат до 1 июля нынешнего года.

Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила законопроект.