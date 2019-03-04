Полиция Киева нашла прослушку на крыше офиса Зеленского

На крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, обнаружили прослушку. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным пресс-службы МВД, сначала в полицию поступило сообщение о том, что на крыше здания по улице Белорусская, где расположен офис Зеленского, появилась странная коробка.

После этого охранник шоумена подтвердил прибывшим на место полицейским, что неизвестные лица установили на крыше какое-то оборудование.

«Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование», - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

После обследования коробки взрывотехники подтвердили, что она не представляет опасности. Информацию о находке передали в прокуратуру и СБУ.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта.