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Полиция Киева нашла прослушку на крыше офиса Зеленского

Валентина Пескова
18:05 04.03.2019
В правоохранительные органы поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания, в котором расположен киевский офис кандидата в президенты Украины.
Полиция Киева нашла прослушку на крыше офиса Зеленского
© Фото: ze2019official, Facebook

На крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, обнаружили прослушку. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным пресс-службы МВД, сначала в полицию поступило сообщение о том, что на крыше здания по улице Белорусская, где расположен офис Зеленского, появилась странная коробка.

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После этого охранник шоумена подтвердил прибывшим на место полицейским, что неизвестные лица установили на крыше какое-то оборудование.

«Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование», - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

После обследования коробки взрывотехники подтвердили, что она не представляет опасности. Информацию о находке передали в прокуратуру и СБУ.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта.

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