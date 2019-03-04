Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Польше

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши рухнул в Мазовецком воеводстве страны. Об этом заявил официальный представитель генерального командования ВС республики Марек Павляк, сообщает РИА Новости.

«Пилот сумел катапультироваться. Он находится в хорошем состоянии и доставлен в госпиталь», - отметил он.

По словам Павляка, самолет разбился на незастроенной территории. А летчика обнаружили спасательные службы. На месте крушения в настоящее время работают десять пожарных бригад.