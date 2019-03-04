Пародист Песков перенес тяжелую операцию

Пародист Александр Песков успешно перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе. Как сообщил директор его коллектива Александр Волокин, артист уже идет на поправку, однако перевели ли его из реанимации в обычную палату, пока не известно.

«Он больше полутора месяцев назад жаловался на боли. В поликлинике городской был неверно поставлен диагноз, и лечили не от того», - цитирует Волокина РИА Новости.

По словам директора Пескова, артиста пришлось оперировать экстренно, поскольку буквально один день промедления грозил бы ему летальным исходом.

Ранее сегодня на странице коллектива Peskovshow во «ВКонтакте» сообщалось, что у Александра Пескова в результате медицинского обследования в ГКБ им. С.П. Боткина выявлены серьезные нарушения в работе поджелудочной железы. Ситуация требовала оперативного вмешательства, в результате чего была проведена сложная многочасовая операция.

«На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации», - говорилось в сообщении.

В то же время директор артиста заявил о вероятности, что Пескова могут выписать в течение 7-8 дней, если он пойдет на поправку. При этом запланированный на 8 марта концерт исполнителя может быть перенесен на 12 марта.