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Пародист Песков перенес тяжелую операцию

Валентина Пескова
17:40 04.03.2019
Ранее на странице коллектива Peskovshow сообщалось, что обследование артиста выявило у него серьезные нарушения в работе поджелудочной железы.
Пародист Песков перенес тяжелую операцию
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Пародист Александр Песков успешно перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе. Как сообщил директор его коллектива Александр Волокин, артист уже идет на поправку, однако перевели ли его из реанимации в обычную палату, пока не известно.

«Он больше полутора месяцев назад жаловался на боли. В поликлинике городской был неверно поставлен диагноз, и лечили не от того», - цитирует Волокина РИА Новости.

По словам директора Пескова, артиста пришлось оперировать экстренно, поскольку буквально один день промедления грозил бы ему летальным исходом.

Ранее сегодня на странице коллектива Peskovshow во «ВКонтакте» сообщалось, что у Александра Пескова в результате медицинского обследования в ГКБ им. С.П. Боткина выявлены серьезные нарушения в работе поджелудочной железы. Ситуация требовала оперативного вмешательства, в результате чего была проведена сложная многочасовая операция.

«На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации», - говорилось в сообщении.

В то же время директор артиста заявил о вероятности, что Пескова могут выписать в течение 7-8 дней, если он пойдет на поправку. При этом запланированный на 8 марта концерт исполнителя может быть перенесен на 12 марта.

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