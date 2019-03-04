Стадо диких кабанов сбил пассажирский поезд в Белоруссии
В результате столкновения пассажирского поезда с кабанами в Белоруссии погибли 10 особей.
© Видео: tvr.by
Пассажирский поезд, направляющийся из Минска в Могилев, сбил стадо кабанов. Об этом сообщает белорусское телевидение.
Отмечается, что машинист сигналил животным, однако они не услышали. В результате случившегося погибло около 10 кабанов. Примерный вес каждого составил около 350 кг.
Также сообщается, что поезд пострадал. По факту ЧП, из-за которого поезд задержался почти на два часа, проводится проверка.