Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии
Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей, добавив в черный список семь представителей правительства страны.
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Евросоюз расширил санкционный список по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства.
«Сегодня совет добавил семерых представителей правительства Сирии в список лиц и организаций, на которых распространяются ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников», - сказано в пресс-релизе Совета ЕС.
В настоящее время в списке указано 277 физических лиц и 72 юридических. В отношении этих лиц действует запрет на поездки, а также заморозка активов.
Такое решение последовало за кадровыми перестановками в сирийском кабмине.