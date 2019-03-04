Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии

Евросоюз расширил санкционный список по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства.

«Сегодня совет добавил семерых представителей правительства Сирии в список лиц и организаций, на которых распространяются ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников», - сказано в пресс-релизе Совета ЕС.

В настоящее время в списке указано 277 физических лиц и 72 юридических. В отношении этих лиц действует запрет на поездки, а также заморозка активов.

Такое решение последовало за кадровыми перестановками в сирийском кабмине.