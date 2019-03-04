Синоптики предупредили москвичей о перепадах атмосферного давления

На наступившей неделе жителей Москвы ожидают перепады атмосферного давления. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В течение предстоящей недели столичный регион останется под действием циклона. Наиболее близко мы будем находиться к центру циклона во вторник и в среду, затем мы попадем в промежуточный гребень, где будет расти атмосферное давление и затем тоже некоторое понижение атмосферного давления. Наиболее значимые изменения произойдут в первой половине недели, но надо сказать, что это не критические изменения атмосферного давления, не нужно на этом сильно акцентировать», - рассказала синоптик.

Ожидается, что во вторник и в среду атмосферное давление в Москве составит 728 миллиметров ртутного столба.

«На 20 миллиметров ртутного столба атмосферное давление будет меняться, начиная со вторника по четверг - это двое суток, это ничего страшного, хотя оно и значительное», - отметила Макарова.

Метеозависимым людям стоит быть к себе внимательными, но, как заверила синоптик, эти колебания не являются критическими.