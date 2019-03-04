DJ Грув о смерти Флинта: я шокирован, мы должны были встретиться в Лондоне в воскресенье
DJ Грув прокомментировал смерть вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта.
© Фото: Stefan M. Prager, imago, stock&people, Globallookpress
Российский DJ Грув (Евгений Рудин) рассказал в комментарии RT, как его шокировали новости о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, а также о том, что он должен был встретиться с музыкантом на этой неделе.
«Я сам шокирован… Мы должны были встретиться в воскресенье в Лондоне. Мы близко общались, не могу ничего комментировать», - сказал DJ.
По его словам, он не смог дозвониться до остальных участников коллектива, чтобы узнать подробности о случившейся трагедии.
«Друг. Человек, который создал эту группу», - добавил российский музыкант.
Ранее сообщалось, что лидер группы The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Как позже сообщила сама группа, музыкант свел счеты с жизнью в своем доме.