Названа официальная причина смерти Децла
Как сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Удмуртской республике, музыкант скончался от острой сердечной недостаточности.
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Причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили «Звезде» в СУ СК по Удмуртской республике.
«Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений на теле не выявлено», - пояснила представитель СК.
Напомним, музыкант скончался 3 февраля, сразу же после своего концерта в Ижевске. Врачам не удалось спасти жизнь 35-летнего исполнителя.