Минприроды будет следить за незаконными лесными рубками со спутника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что поддерживает идею главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о принятии закона, по которому высокоточные спутниковые снимки будут использоваться в качестве доказательств в судебных спорах о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роскосмос представляет снимки о незаконных рубках, а в суде этот снимок не используется как доказательная база. Но это объективные данные, которые должны учитываться, мы это сделаем», - заявила она.

Рогозин эту идею озвучил во время посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС вместе с Валентиной Матвиенко, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, вице-премьером России Алексеем Гордеевым и генеральным директором холдинга «Российские космические системы» Андреем Тюлиным.

Как заявила Матвиенко, каждые полгода сенаторы будут заслушивать итоги реализации плана по противодействию незаконным вырубкам леса и, если потребуется, обеспечивать законодательную базу.

Третьего марта спикер Совфеда выступила с предложением ввести временное эмбарго на экспорт леса из РФ до наведения порядка в данной отрасли. Также она призвала премьер-министра России Дмитрия Медведева инициировать проверку на предмет законности договоров аренды лесных участков, а также дать поручение какому-либо ведомству «срочно подготовить изменения в законодательство».