ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке

Центробанк рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке и следит за ситуацией. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сказано на сайте Кремля.

По ее словам, в прошлом году выдачи по ипотечных кредитов выросли практически на 50% (до 3 трлн рублей) и ставки были достаточно низкими. Но в последний месяц они немного выросли.

Как заявила глава Центробанка, ипотечное кредитование в РФ поддержит расширение программы для молодых семей, а также возможность взять каникулы либо отсрочить погашение суммы основного долга. По слова Набиуллиной, эта мера поможет россиянам, кто не решается взять кредит из-за боязни потерять работу.

В послании Федеральному собранию президент поручил правительству и Банку России принять дополнительные меры для снижения ставки по ипотеке до 8%, а также ввести ипотечные каникулы.