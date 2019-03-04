Инфляция в России вернется на уровень в 4%

К середине 2019 года уровень инфляции в Российской Федерации должен вернуться на прежний уровень и составить четыре процента. Об этом в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, из-за ряда факторов сейчас инфляция в РФ держится на уровне около пяти процентов. При этом она подчеркнула, что повышение НДС вызвало достаточно умеренный рост цен. А со снижением инфляции постепенно снижаются и ставки по кредитам.

«Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года», - отметила председатель ЦБ.

Президент заявил, что необходимо сохранить стабильность уровня инфляции, о чем он говорил в своем Послании Федеральному собранию. На что Эльвира Набиуллина добавила, что это важно в том числе и для другой задачи - развития ипотеки.

«Важно, что новая программа, вернее, расширение программы помощи ипотеки молодым семьям поддержит и ипотечное кредитование. И, конечно, очень важно, что появится инструмент, мы сейчас над ним работаем, изменения законодательства, чтобы были ипотечные каникулы», - подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава ЦБ РФ сообщала, что инфляция в России в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, после чего начнет снижаться.