Киев не допустил на украинские выборы немецких политиков

Украинские власти отказали в аккредитации в качестве наблюдателей на предстоящих выборах немецким политикам, в частности, депутатам. Об этом сообщил глава фракции «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер, которые находится в Крыму с визитом.

«Многие представители моей партии не получают аккредитацию, в том числе отказано двум депутатам из бундестага. Аккредитация наблюдателей идет очень жестко и замедленно. Со стороны Украины нет никакой поддержки», - рассказал он РИА Новости.

По словам Маурера, Киев опасается того, что среди наблюдателей могут быть политики с пророссийской позицией. О чем им сказала украинская сторона.

Ранее на Украине приняли закон, запрещающий россиянам присутствовать на президентских выборах в качестве наблюдателей. В связи с этим Москва обратилась в ОБСЕ.