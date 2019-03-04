Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали к увольнению после слов о «скотобазе»

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» решила рекомендовать уволить начальника одного из департаментов Станислава Жаркова, который допустил некорректные высказывания в адрес жителей хрущевок. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Госкорпорация “Роскосмос” считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудник Роскосмоса Станислав Жарков оскорбил жителей ветхого жилья. По его мнению, обитатели хрущевок являются «скотобазой». Диалог с участием Жаркова развернулся в социальной сети Facebook. Скриншоты беседы были опубликованы в паблике «Медиатехнолог», позднее их распространили СМИ. Предметом обсуждения послужила реновация в столице, и представитель Роскосмоса высказал одобрение проекту, но отметил, что «контингент из хрущевок» новые дома испортит за пару лет.