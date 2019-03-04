The Prodigy: наш брат Кит покончил с собой

Группа The Prodigy подтвердила смерть вокалиста Кита Флинта, отметив, что он покончил жизнь самоубийством.

«Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный и с разбитым сердцем ..... R.I.P. брат Лиам», - сказано в публикации Instagram группы от имени одного из ее создателей Лиама.

В социальной сети Facebook группа добавила, что Кит остался легендой и его всегда будет не хватать.

«С глубочайшим потрясением и грустью мы можем подтвердить смерть нашего брата и лучшего друга Кита Флинта. Настоящий пионер, новатор и легенда. Его всегда будет не хватать», - говорится в публикации в Facebook.

Ранее сообщалось, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет.