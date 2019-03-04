В Москве открыт новый корпус НПО «Алмаз»

Мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов открыли в Москве новый производственный корпус АО «НПО «Алмаз» имени академика Расплетина - цех комплексной сборки и регулировки.

Обращаясь к коллективу предприятия, мэр столицы поздравил всех с открытием нового комплекса, отметив, что он будет не последним. Отдельно столичный градоначальник поблагодарил правительство Москвы, которое вкладывает деньги в строительство крупнейших и лучших предприятий города.

«Я был на этой площадке несколько лет тому назад. Мы договорились о присвоении статуса промкомплекса "Алмазу", реализовали. И за последние годы несколько сотен миллионов рублей - это льготы и преференции, выделенные городом для того, чтобы предприятие могло развиваться», - отметил Собянин.

Во время церемонии открытия нового корпуса, мэр также вручил награды особо отличившимся сотрудникам «Алмаза». А кроме того рассказал, как в настоящее время решаются вопросы об обеспечении транспортной доступности к предприятию. По словам Сергея Собянина, ситуация должна улучшиться с продлением Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском МЦД-1. Как заявил мэр, в итоге данный завод будет одним из лучших с точки зрения транспортной доступности к нему.

НПО «Алмаз» - предприятие оборонно-промышленного комплекса России, занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).