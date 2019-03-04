Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

Бесплатную парковку подарят жителям и гостям столицы 8 и 9 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. 8 и 9 марта оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства», - сказано в сообщении.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в столице на 8 Марта ожидается много праздничных мероприятий, в связи с чем московские власти разрешили горожанам парковаться бесплатно в эти дни.

Однако Ликсутов напомнил, что парковать машину стоит правильно, чтобы не мешать другим авто или пешеходам. По его словам, бесплатная парковка не повлияет на загруженность столичных дорог.

Уже 10 марта парковки в Москве будут работать в режиме обычного воскресенья, то есть придется платить только на 237 наиболее загруженных улицах.