Российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конфенции по итогам переговоров с его катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани.

Лавров сказал, что его высочество эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани пригласил российского лидера. По словам министра, сроки визита президента РФ в Катар в скором времени будут согласованы. Он отметил, что протокольные службы глав государств определят, когда этот визит состоится.

«Президент России был приглашен его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран», - заявил Лавров.

Тем временем, технические специалисты Москвы и Дохи ведут переговоры о возможных закупках Катаром российских РЗС С-400, однако решение пока не принято. Об этом заявил глава МИД Катара.