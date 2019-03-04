Умер Кит Флинт: лучшие клипы культовых The Prodigy
Солист коллектива был найден мертвым в своем доме в Великобритании утром 4 марта. Ему было 49 лет.
© Фото: Dave Nelson, OK Magazine, Globallookpress
Для поколения «классического» MTV днем 4 марта пришла печальная новость: не стало вокалиста культовых The Prodigy Кита Флинта. Солисту было 49 лет.
Причину смерти музыканта, найденного мертвым в своем доме, полиция пока не называет. Но там же уточнили, что смерть носила естественный характер.
«Звезда» вспоминает главные треки одного из голосов, ставших в мире музыки визитной карточкой своего времени.
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