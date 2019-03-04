«Сильные эмоции на сцене, молчаливый в жизни»: друг об умершем танцоре Артеме Левине

В Москве после мастер-класса по бачате скончался профессиональный танцор Артем Левин. Его друг Александр Костенко рассказал «Звезде» о том, каким он был человеком.

«Спокойный, рассудительный, молчаливый достаточно, несмотря на то, что человек сцены. Очень внимательный, из тех, кого не очень заметно, несмотря на профессию, хорошее такое мужское качество. Сцена тем не менее требует профессионального подхода, но он немножко был разным - в жизни гораздо более серьезный, более молчаливый. На сцене, на соревнованиях это, как минимум, что я видел, это, конечно же, немножечко другая картина - это эмоции сильные», - сказал Костенко.

«По-мужски хороший человек, мне кажется, именно, что мужчина и должен быть молчаливый, спокойный, несуетливый», - добавил друг танцора.

Ранее сообщалось, что танцор умер после урока во время памятной фотосессии со своими учениками. Мужчина потерял сознание. Предварительная причина смерти Левина - острая сердечно-сосудистая недостаточность.