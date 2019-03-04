В Роскосмосе отреагировали на слова своего сотрудника о «скотобазе»

В государственной корпорации Роскосмос прокомментировали заявления начальника одного из департаментов компании Станислава Жаркова. Тот ранее заявил, что жители старых многоквартирных домов являются «скотобазой».

В Роскосмосе «Звезде» рассказали, что корпорация в связи с данной ситуацией сформирует этическую комиссию, чтобы провести анализ и принять решение.

«Госкорпорация "Роскосмос" сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», - отметили в компании.

Станислав Жарков за короткое время стал фигурантом скандала в Сети. В одной из бесед в Facebook на тему реновации он заявил, что «контингент из хрущевок» испортит новые жилые дома за пару лет. Разумеется, такая позиция встретила критику со стороны других пользователей.

Вместо того, чтобы прояснить свою позицию, Жарков стал отвечать всем критикам агрессивно, предлагая выбрать, к «какой категории скотобазы из хрущевок» они относятся. Когда скандал в СМИ набрал обороты, чиновник сначала извинился в комментариях, а после удалил либо скрыл свой аккаунт в Facebook, не выдержав сотен комментариев возмущенных его поведением людей.