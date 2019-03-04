Кремль потребовал решить судьбу белух из «китовой тюрьмы» до конца дня

До конца понедельника, 4 марта, будет принято решение по судьбе косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль созванивался с кабинетом министров по поводу поручения президента РФ Владимир Путина решить судьбу млекопитающих, а также планирует провести ряд совещаний.

С ноября прошлого года в вольерах бухты Средней содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.