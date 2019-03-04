Умер солист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта, пишет The Sun.

Полиция, прибывшая на место происшествия, уже оповестила родственников Флинта о его смерти. По данным правоохранительных органов, смерть артиста не носит криминального характера.

Причина смерти Кита Флинта пока не уточняется.

Коллектив The Prodigy, куда помимо Кита Флинта вошли Лиам Хоулетт, Максим Реалити, Лирой Торнхилл и Шарки, была основана в 1990 году. Группа стала одной из культовых для своего поколения, завоевав множество премий телеканала MTV, а также получив две премии Brit Awards и Grammy.

Студийная дискография коллектива включает семь альбомов.