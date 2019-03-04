В Петербурге загорелся мусороперерабатывающий завод: видео

В Санкт-Петербурге днем по адресу Митрофаньевское шоссе, 28 загорелся мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Через десять минут после прибытия установили, что происходит горение ангара размером 10х40 метров, мусора и сортировочной ленты», - отметили в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила около 60 метров. Кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях. На записи видно, как густой черный столб дыма высотой в десятки метров поднимается в воздух.

Пожар тушили шесть единиц техники и 20 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.