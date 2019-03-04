«Я сам в хрущевке живу»: чиновник Роскосмоса извинился за «скотобазу»

Начальник одного из департаментов Роскосмоса Станислав Жарков извинился за свои слова о жителях «хрущевок», которые якобы представляют собой социально порочную «скотобазу». Сотрудник корпорации признался, что сам живет в хрущевке.

Свои извинения Жарков опубликовал в виде комментария в Facebook журналиста Максима Кононенко - судя по всему, в той же записи, где изначально случились оскорбления. Сотрудник Роскосмоса заявил, что его слова не имеют отношения к корпорации, и он не хотел никого оскорбить.

«Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Роскосмос". Мои высказывания были сделаны сгоряча - я сам живу в "хрущевке" и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», - написал Жарков.

Сейчас его комментарий недоступен, поскольку начальник департамента целиком удалил свой аккаунт в Facebook, однако сохранился скриншот. Удаление личной учетной записи произошло на фоне гнева обитателей Сети. После распространения в СМИ новости о «скотобазе» сотни пользователей посетили Facebook Жаркова, чтобы высказать свое неодобрение.

Гневными комментариями пользователи «украсили» последние записи Жаркова. Сначала начальник департамента удалял отдельные посты, однако возмущенные обитатели Сети продолжали комментировать другие записи. В какой-то момент Жарков сдался и удалил либо скрыл свой аккаунт целиком.