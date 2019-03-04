Политолог объяснил, кому подчиняется Ким Чен Ын

Китай втянул Северную Корею в орбиту своих интересов и не выпускает ее оттуда. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Дело в том, что все заметили, как за Ким Чен Ыном ходят генералы и что-то записывают в блокноты постоянно. Так вот, когда Ким Чен Ын встречается Си Цзиньпином, в руках у северокорейского лидера появляется блокнот и ручка, и он чисто символически что-то записывает», - отметил Мухин.

По словам эксперта, Ким Чен Ын даже своим внешним видом показывает, что он фигура подчиненная.

«Именно китайские товарищи определяют внешнюю часть и внутреннюю политику Северной Кореи», - добавил Мухин.

В конце февраля в Ханое Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом. Переговоры лидеров двух государств сначала проходили тет-а-тет, затем продолжились в расширенном составе. Соглашения лидеры двух стран не достигли. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, несмотря на это, стороны все же остались довольны итогами встречи, назвав ее «хорошей и конструктивной».