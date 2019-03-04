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WP: США хотят помешать наладить связь арабских стран с Асадом

Андрей Аркадьев
13:43 04.03.2019
США пытаются удержать союзные арабские государства от восстановления связей с президентом Сирии Башаром Асадом.
WP: США хотят помешать наладить связь арабских стран с Асадом
© Фото: Mikhael Klimentyev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Арабские страны хотят восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, однако Соединенные Штаты пытаются этому помешать, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации.

Поводом для этого послужило решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вновь открыть свое посольство в Дамаске, которое было закрыто еще в 2011 году из-за начала военного конфликта в Сирии.

Вслед за решением ОАЭ другие арабские государства стали стремиться к налаживанию связей с Асадом. В связи с этим американская администрация предупредила, что любое участие в восстановлении Сирийской Арабской республики повлечет за собой введение санкций со стороны Вашингтона, поскольку Соединенные Штаты хотят вынудить сирийского лидера пойти на политические реформы.

В то же время Москва занимает противоположную позицию, сообщает издание. Российская сторона призывает арабские страны восстановить дипломатические отношения с Дамаском.

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