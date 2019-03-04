Захарова: Россия расследует дело Скрипалей до конца

Российская Федерация не оставит просто так историю со Скрипалями и закончит собственное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление прозвучало в годовщину печального инцидента в Солсбери. Захарова отметила, что британские власти до сих пор отказываются от диалога, несмотря на отправку около шестидесяти дипломатических нот.

Лондон не предъявил ни доказательств того, в чем обвиняет Россию, ни самого Сергея Скрипаля. Прошел год, и публика до сих пор не владеет никакой информацией о его здоровье или местонахождении. Даже родственники Скрипаля не знают, где он находится сейчас и числится ли вообще среди живых.

«Юля (дочь Скрипаля – прим. ред.) звонила 24 июля лично нам, и все… Я думаю, что у меня нет никаких перспектив контакта, и у 91-летней матери Сергея Викторовича тоже нет никаких перспектив контакта», - рассказала сестра Юлии Виктория Скрипаль.

Напомним, Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери в марте 2018 года после отравления неизвестным веществом. Британия обвинила Россию в инциденте, однако Москва все обвинения последовательно и аргументированно отвергла.