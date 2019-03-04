В России начала работу платежная система Mir Pay

Национальная система платежных карт (оператор платежной системы «Мир») совместно с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом говорится в пресс-релизе АО «Национальная система платежных карт», которым располагает «Звезда».

Приложение Mir Pay работает на смартфонах с ОС Android и поддержкой технологии NFC. Пользователям мобильных устройств с iOS приложение пока недоступно. В Mir Pay есть возможность загрузить как карты, которые имеют модуль бесконтактной оплаты, так и «голый» пластик.

Чтобы сделать оплату, необходимо разблокировать смартфон, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Реквизиты карты «Мир» в гаджете не хранятся и при платеже не раскрываются. Вместо номера карты используется генерируемый токен.

В настоящее время Mir Pay доступен клиентам Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, Российского национального коммерческого банка, банка «Россия», СМП Банка, Уральского банка реконструкции и развития и банка «Центр-инвест». Позже возможность расплачиваться при помощи Mir Pay запустят и другие эмитенты «Мира». Крупнейшими из них являются Почта Банк, ВТБ и Сбербанк.

Во второй половине года банки раскроют полностью свои сети для приема бесконтактного «Мира».