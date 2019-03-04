Транспортные и инфраструктурные вопросы Москвы решат с помощью геоаналитики

Власти Москвы с 2015 года закупают у мобильных операторов данные о перемещении жителей по городу по движению их сим-карт.

С помощью этой информации в столице меняются транспорт и инфраструктура, пишет газета «Ведомости». Данные будут учитываться при строительстве новых линий метро, магистралей и дорог.

На закупку данных геоаналитики департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил 516 миллионов рублей. Средства выделены из городского бюджета.

По передвижению сим-карт столичные власти знают, где живут и работают люди, куда и когда ездят отдыхать с точностью до 500 метров и нескольких минут.

Посредником между ДИТ и операторами стал Аналитический центр при правительстве. Он объединяет, обрабатывает и хранит данные операторов и предоставляет информацию чиновникам.

Москва и Московская область поделены на квадраты 500 на 500 метров, и в отчетах говорится лишь о том, сколько времени тот или иной москвич проводит в каждом участке. Домом считается место, где человек ночует, работой - где проводит большую часть своего дня.